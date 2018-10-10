10.10.2018

2018-10-10 21:06:07

Кокорина задержали вслед за Мамаевым

Александр Кокорин задержан на 48 часов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в хулиганстве, передает . Ранее под стражу был взят Павел Мамаев.



Напомним, Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виктора Соловьева и главы департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, пишет .