А также мужчину осудили за кражу со взломом

А также мужчину осудили за кражу со взломомЖителя Коврова осудили за мошенничество в сфере кредитования и кражу со взломом.Летом прошлого года мужчина приобрел телефон и аксессуары к нему в кредит. При оформлении он солгал, что официально работает и его зарплата составляет 20 тысяч рублей. С ним заключили договор с ПАО «Почта Банк». Ковровчанин подписал документы, по условиям которых он должен был вернуть почти 18 тысяч рублей за 10 месяцев. Однако выплачивать кредит мошенник и не думал.А через полгода он выпил и залез в чужую квартиру в доме на улице Абельмана. Там он украл 2600 рублей.Полицейские раскрыли оба преступления. Мужчина во всем признался. Теперь ковровчанин будет отбывать срок в 1 год 1 месяц в колонии строгого режима.