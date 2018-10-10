Его признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы

Его признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободыНеоднократно судимого жителя Коврова вновь осудили за кражу с незаконным проникновением в чужую квартиру. Об этом сообщает Ковровский городской суд.В феврале этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил, что дверь в квартиру одного из домов была открыта. Злоумышленник зашел туда и увидел, что владелец спит. Ковровец украл у него сотовый телефон и 3 пачки сигарет. Общая стоимость ущерба – 5350 рублей.Мужчину быстро нашли полицейские. Вор полностью признал свою вину.Его признали виновным и назначили наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.