Кредитный портфель клиентов-экспортеров АО Россельхозбанк с начала 2018 года увеличился на 18,5% и достиг 460 миллиардов рублей, из них 142,7 млрд рублей приходится на экспортеров продукции АПК.

Кредитный портфель клиентов-экспортеров АО "Россельхозбанк" с начала 2018 года увеличился на 18,5% и достиг 460 миллиардов рублей, из них 142,7 млрд рублей приходится на экспортеров продукции АПК. Об этом в ходе 20-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень — 2018" рассказал председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов."Россия ставит перед собой масштабные цели — наращивание экспортного потенциала, повышение экономической эффективности сельхозпроизводителей и качества их продукции. Уже сейчас доля клиентов-экспортеров в общем портфеле "Россельхозбанка" превышает 21%. За девять месяцев 2018 года мы предоставили экспортным предприятиям свыше 245 миллиардов рублей, из них 80,6 миллиарда рублей — экспортерам сельхозпродукции. В планах банка наращивать объемы кредитования экспортноориентированных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий", — подчеркнул Борис Листов."Россельхозбанк" является главным финансовым партнером российских аграриев, в том числе кредитует участников внешнеэкономической деятельности, оказывает сельхозпроизводителям экспертную и консультационную поддержку. С начала года РСХБ направил на развитие агропромышленного комплекса страны свыше 786 миллиарда рублей.Кроме того, "Россельхозбанк" ежегодно выступает генеральным спонсором выставки "Золотая осень". В этом году на мероприятии руководство банка проведет рабочие встречи с руководителями российских регионов, а также заключит ряд соглашений, предусматривающих реализацию крупных инвестиционных проектов.