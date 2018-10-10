Матчами в Новосибирске и Астане продолжилась программа очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Сибирь на домашней арене принимала Слован из столицы Словакии. Матч был крайне упорным и гости выиграли лишь в овертайме – 2:1.

Матчами в Новосибирске и Астане продолжилась программа очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Сибирь" на домашней арене принимала "Слован" из столицы Словакии. Матч был крайне упорным и гости выиграли лишь в овертайме – 2:1.При этом "соколы" из Братиславы после недолгой разведки вышли вперед за счет гола Ро и в дальнейшем долгие 43 минуты сдерживали атаки новосибирцев, но победу в основное время не удержали: за 5 минут до конца третьего периода Казаков счет сравнял. Казалось, что в овертайме психологическое преимущество будет на стороне хозяев, однако решающий гол забил Жилина.Еще один матч состоялся в Казахстане, где местный "Барыс" принимал рижское "Динамо" со счетом 3:1.