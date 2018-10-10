Александр Лукашенко отверг присоединение Белоруссии к России.
В Минске со смехом воспринимают предположения некоторых аналитиков о возможности
такого геополитического маневра.
Александр Лукашенко отверг присоединение Белоруссии к России.
В Минске со смехом воспринимают предположения некоторых аналитиков о возможности
такого геополитического маневра.
Президент Белоруссии считает, что его страна стала независимой
и суверенной не только благодаря устремлениям народа, большую роль в этом
сыграла и Россия, которая хотела этого.
"В XXI веке говорить о включении Белоруссии в состав
России просто смешно. И я ни разу от нынешнего и прошлого президентов России
этого не слышал", – сказал Лукашенко.
Эти заявления лидера Белоруссии прозвучали на встрече с новым
послом России в республике Михаилом Бабичем, пишет РИА Новости. По некоторым
данным, Бабича назначили на эту должность для того, чтобы повлиять на своенравного
Лукашенко и убедить его снизить градус периодически возникающих претензий к Москве.
Напомним, что в прошлом месяце Кремль сделал рокировку на
дипломатическом фронте: посла России в Белоруссии Александра Сурикова (он
занимал эту должность с 2006 года) поменяли на Михаила Бабича, который до этого
семь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе.
Сразу же после назначения Бабич сделал обнадеживающее
заявление: он настроен сделать все, чтобы отношения двух стран были
по-настоящему братскими. Видимо, это был последний сигнал из Кремля бунтарю
Лукашенко с целью внушения искренних намерений России полноценно дружить и
сотрудничать.