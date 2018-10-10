Александр Лукашенко отверг присоединение Белоруссии к России. В Минске со смехом воспринимают предположения некоторых аналитиков о возможности такого геополитического маневра.

Александр Лукашенко отверг присоединение Белоруссии к России.В Минске со смехом воспринимают предположения некоторых аналитиков о возможноститакого геополитического маневра.Президент Белоруссии считает, что его страна стала независимойи суверенной не только благодаря устремлениям народа, большую роль в этомсыграла и Россия, которая хотела этого."В XXI веке говорить о включении Белоруссии в составРоссии просто смешно. И я ни разу от нынешнего и прошлого президентов Россииэтого не слышал", – сказал Лукашенко.Эти заявления лидера Белоруссии прозвучали на встрече с новымпослом России в республике Михаилом Бабичем, пишет РИА Новости. По некоторымданным, Бабича назначили на эту должность для того, чтобы повлиять на своенравногоЛукашенко и убедить его снизить градус периодически возникающих претензий к Москве.Напомним, что в прошлом месяце Кремль сделал рокировку надипломатическом фронте: посла России в Белоруссии Александра Сурикова (онзанимал эту должность с 2006 года) поменяли на Михаила Бабича, который до этогосемь лет был представителем президента в Приволжском федеральном округе.Сразу же после назначения Бабич сделал обнадеживающеезаявление: он настроен сделать все, чтобы отношения двух стран былипо-настоящему братскими. Видимо, это был последний сигнал из Кремля бунтарюЛукашенко с целью внушения искренних намерений России полноценно дружить исотрудничать.