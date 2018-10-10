Поклонники британской монаршей семьи заметили, как сильно изменился принц Гарри после знакомства с голливудской актрисой Меган Маркл. Как выяснилось, ради супруги монарший отпрыск отказался от друзей юности.

Поклонники британской монаршей семьи заметили, как сильно изменился принц Гарри после знакомства с голливудской актрисой Меган Маркл. Как выяснилось, ради супруги монарший отпрыск отказался от друзей юности.После женитьбы Гарри вычеркнул из жизни лучшего друга Тома Инскипа, с которым общался еще со школьной скамьи. Близкого приятеля принца перестали приглашать на светские рауты, праздничные ужины и закрытые вечеринки.Поговаривают, что Маркл не одобряет дружбу молодых людей, как как опасается потерять влияние на любимого. Меган сделала из мужа подкаблучника.Надо сказать, что Гарри и Том когда-то знатно куролесили. К примеру, Инскип присутствовал на знаменитой скандальной вечеринке в Лас-Вегасе, когда пьяного внука королевы засняли играющим в бильярд голышом в компании девиц легкого поведения."Как и многих других, кто сомнительно влиял на Гарри во время его неудачных старых холостяцких дней, Тома выкинули из жизни принца, хотя у него теперь есть прекрасная жена, Лара", – цитирует знакомого монаршего отпрыска издание The Daily Express.Также по просьбе Меган из близкого окружения герцога Сассекского исключили Челси Дэви, которая когда-то была его возлюбленной. После расставания Гарри и Челси оставались добрыми друзьями, внук королевы даже пригласил бывшую подружку на свою свадьбу. Однако сразу после бракосочетания принц пропал из поля зрения Дэви. Ее тоже перестали приглашать во дворец.К слову, это не единственные перемены, которые произошли с монаршим отпрыском после женитьбы. Герцог стал придерживаться правильного питания и теперь старается регулярно заниматься спортом. Такое примерное поведение для балагура Гарри совсем несвойственно.