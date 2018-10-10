Компания Microsoft объявила о запуске стриминговой платформы Project xCloud, которая позволит играть в игры, изначально разработанные для приставки Xbox, на любых устройствах, в том числе смартфонах и планшетах. Новый сервис активно тестируется и будет запущен в 2019 году, сообщается в официальном блоге.

Компания Microsoft объявила о запуске стриминговой платформы Project xCloud, которая позволит играть в игры, изначально разработанные для приставки Xbox, на любых устройствах, в том числе смартфонах и планшетах. Новый сервис активно тестируется и будет запущен в 2019 году, сообщается в официальном блоге.Пользователям разрешат подключить к стороннему устройству беспроводный контроллер от Xbox по Bluetooth. Если же его нет, компания предоставит специальный интерфейс, который адаптирован для сенсорных экранов и предназначен специально для игр.За работу Project xCloud будут отвечать 54 облачных сервера Azure, расположенных по всему миру. Это сделает сервис доступным в 140 странах. Демонстрация проекта коротко показана на примере Sea of Thieves, Gears of War и серии шутеров Halo. Однако, заявляют в Microsoft, Project xCloud устроен таким образом, чтобы стримиться могли любые игры без дополнительных усилий со стороны разработчиков.В настоящее время платформа испытывается в одном из дата-центров Куинси (штат Вашингтон). Оптимальный игровой опыт обеспечивается при скорости интернет-соединения в 10 мегабит в секунду, говорят в Microsoft, то есть для работы Project xCloud хватит пропускной способности мобильных 3G-сетей.∎Google попробует превратить любой компьютер с Chrome в игровой читайте такжеВ Microsoft заявляли о намерении запустить стриминговую платформу еще летом, на выставке E3. Однако компания была вынуждена поторопиться с полноценным анонсом Project xCloud, поскольку в прошлый вторник Google представила собственную разработку для игрового стриминга. Задача проекта поисковика — Project Stream — аналогична: позволить играть на практически любом компьютере с браузером Chrome в топовые игры с продвинутой графикой, для которых ранее был необходим дорогой игровой ПК или видеоприставка.