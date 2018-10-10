У сотрудников ветеринарной клиники в гавайском городе Каилуа-Кона выдался крайне непростой день. Весь день с телефона учреждения кто-то звонил десяткам людей и молчал в трубку. Те начали жаловаться. Впрочем, оказалось, что все это время поговорить с людьми пытался маленький геккон.

У сотрудников ветеринарной клиники в гавайском городе Каилуа-Кона выдался крайне непростой день. Весь день с телефона учреждения кто-то звонил десяткам людей и молчал в трубку. Те начали жаловаться. Впрочем, оказалось, что все это время поговорить с людьми пытался маленький геккон, сообщает Kron 4.Первой от настойчивого "телефонного террориста" досталось сотруднице клиники, доктору Клэр Симеон. Она находилась на обеде, когда ей позвонили с рабочего телефона. Потом еще раз и еще. Звонивший молчал. Врач испугалась, что что-то случилась и спешно вернулась на работу. Там, однако, царило полное спокойствие.На вопросы Симеон, кто ей звонил и зачем, коллеги ответили, что никто из них этого не делал. Вскоре странности продолжились. В клинику начали звонить люди с вопросами о том, зачем ветеринары им постоянно набирают и молчат. Обескураженные врачи обратились в местную телефонную компанию Hawaiian Telcom. Там ответили, что, возможно, все дело в закоротившем аппарате, от которого людям поступают "несанкционированные" звонки.Клэр Симеон отправилась исследовать клинику на предмет неисправных телефонов, однако вскоре убедилась, что дело не в сломанных аппаратах. В одном из кабинетов на тач-скрине стационарного телефона сидел маленький геккон и стучал лапками по экрану со списком недавно набранных номеров. Именно ящерица переполошила врачей и других жителей города.Поймать хвостатого хулигана не удалось – при виде Симеон он тут же скрылся. Впрочем, врачи говорят, что готовились к гораздо более серьезным проблемам и рады, что все, наконец, прояснилось.