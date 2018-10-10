ГУ МВД России по Москве обращается к гражданам Кокорину и Мамаеву с предложением прибыть в Главное следственное управление МВД по Москве для дачи объяснений и производства с ними следственных действий. До 18:00 сегодняшнего дня,— сообщил представитель московского управления МВД Юрий Титов.По его словам, если подозреваемые не явятся в полицию до указанного времени, их объявят в федеральный розыск. Пресс-секретарь добавил, что ход расследования дела контролирует руководство полиции Москвы.Как сообщили “Ъ” адвокаты футболистов, у них нет намерения скрываться от правоохранительных органов. Оба находятся в Москве, и пока следствие работало с потерпевшими и свидетелями, они ждали, когда их вызовут в полицию,— сказал “Ъ” адвокат Умалат Сайгитов.— Теперь они туда отправятся и дадут все показания, которые от них требуются.Позднее Павел Мамаев пришел в полицию.8 октября футболисты стали участниками двух драк в центре Москвы: первая произошла на улице возле гостиницы Пекин, вторая — в Кофемании на Большой Никитской улице. После инцидентов были возбуждены два уголовных дела по ст. 116 УК РФ (Побои). Они переданы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.