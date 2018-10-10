Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провел встречу с молодыми сотрудниками - выпускниками, окончившими в этом году высшие учебные заведения МВД России...

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провел встречу с молодыми сотрудниками - выпускниками, окончившими в этом году высшие учебные заведения МВД России, и зачисленными в штат столичной полиции.В этом году для дальнейшего прохождения службы в московскую полицию прибыли свыше 180 выпускников из высших образовательных организаций МВД России. В традиционной встрече с молодыми офицерами принимали участие начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, его заместители, руководители структурных и окружных подразделений.Перед началом мероприятия было проведено анкетирование молодых специалистов с целью выявления проблемных вопросов в служебной деятельности. Как показали итоги анкетирования, тематика интересующих вопросов разнообразна. Однако, в первую очередь, они касались жилищного фонда, финансового и материального обеспечения. На ряд вопросов, интересующих молодых людей, ответил начальник главка.Олег Баранов отметил важность проведения подобного рода мероприятий, поскольку они позволяют получить обратную связь, услышать о проблемах «из первых уст» и предпринять оперативные меры: «Сегодня мы встретились, чтобы обсудить имеющиеся вопросы, становление и адаптацию в коллективах выпускников образовательных организаций системы МВД России. Все мы прекрасно понимаем, с какими сложностями сталкиваются молодые сотрудники, приходя на новое место службы. На первых этапах бывает сложно психологически, поэтому особая роль должна быть отведена институту наставничества и вниманию со стороны руководителей на местах».«Главную роль в формировании отношения молодого сотрудника к выбранной профессии играют наставники, которые в постоянном контакте со своими приемниками. Пополнив ряды московской полиции и делая первые шаги в выбранной профессии, вы, как молодые специалисты, можете рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку в своей служебной деятельности», - обратился к присутствующим начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан.Несмотря на небольшой срок службы в органах внутренних дел, сотрудники успели достичь высоких результатов в работе, в связи с чем были награждены почетными грамотами, памятными подарками и благодарностями.В завершение встречи начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, обращаясь к молодому поколению сотрудников отметил, что главная задача на службе – оказание помощи людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, охрана общественного порядка, обеспечение безопасности жителей и гостей города.После торжественной части мероприятия участники посетили музеи истории уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра, Дежурную часть и службу «02», центр оперативного управления столичной полиции.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве