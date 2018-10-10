Предателя родины Сергея Скрипаля травили не только Александр Петров и Руслан Боширов. Не исключено, что пузырек из-под поддельных духов подержал в руках и некий Сергей Федотов, о котором пишут западные СМИ.

Предателя родины Сергея Скрипаля травили не только АлександрПетров и Руслан Боширов. Не исключено, что пузырек из-под поддельных духовподержал в руках и некий Сергей Федотов, о котором пишут западные СМИ.Дело Скрипаля обрастает новыми и, как уже повелось,фейковыми подробностями. На Западе они подаются как доказанные факты и такимобразом общественное мнение получает Россию в качестве единственной виновной впреступлении, которого на самом деле может быть и вовсе не было.Сегодня в европейских газетах всплыла фамилия Федотов.Пишут, что он вместе с Петровым и Бошировым следил за Сергееем Скрипалем, когдатот ездил в Прагу в 2014 году. Якобы тогда беглый полковник ГРУ хотел передатьместным спецслужбам какую-то компрометирующую Россию информацию.За несколько недель до отравления Скрипаля и его дочери этотже Федотов якобы прилетал в Солсбери для подготовки почвы к будущему преступлению.Он также успел побывать в Киеве, Милане и Женеве, а в Лондоне был аж три раза.Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как Петрови Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения на Скрипаля,вместе с ними. Эта информация есть у Скотланд-Ярда, но по каким-то причинам еепока не разглашают, пишет "Фонтанка.ру".Издание предполагает, что Сергей Федотов идеально подходитна роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости,транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базахисполнительных производств.