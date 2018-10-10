Журналиста украинского телеканала NewsOne подверглась нападению радикалов. Девушку с головы до ног облили кефиром.

Журналиста украинского телеканала NewsOne подверглась нападению радикалов.Девушку с головы до ног облили кефиром.Корреспондент освещала акцию протеста, которую проводили уздания МВД Украины члены запрещенной в России экстремистской организации С14.Митинг собрал около 50 радикалов.В какой-то момент неизвестные подбежали к журналисткетелеканала NewsОne и облили ее кефиром. Девушка в эфире пожаловалась на то, чтопромокла вся – не только пальто, но и джинсы и кроссовки. Нападавшие пыталисьскрыться с места происшествия, однако одного полиции удалось задержать.Поводом для акции радикалов послужил взрыв в квартире ихкоординатора Сергея Мазура. Протестующие подрались с полицией, один человекранен, передает РИА Новости.