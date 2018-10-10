Журналиста украинского телеканала NewsOne подверглась нападению радикалов.
Девушку с головы до ног облили кефиром.
Журналиста украинского телеканала NewsOne подверглась нападению радикалов.
Девушку с головы до ног облили кефиром.
Корреспондент освещала акцию протеста, которую проводили у
здания МВД Украины члены запрещенной в России экстремистской организации С14.
Митинг собрал около 50 радикалов.
В какой-то момент неизвестные подбежали к журналистке
телеканала NewsОne и облили ее кефиром. Девушка в эфире пожаловалась на то, что
промокла вся – не только пальто, но и джинсы и кроссовки. Нападавшие пытались
скрыться с места происшествия, однако одного полиции удалось задержать.
Поводом для акции радикалов послужил взрыв в квартире их
координатора Сергея Мазура. Протестующие подрались с полицией, один человек
ранен, передает РИА Новости.