Пока один из злоумышленников расписывал преимущества нового газового оборудования пожилым людям, второй тайно проникал в комнаты и похищал денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали двоих ранее судимых приезжих по подозрению в кражах из квартир у пенсионеров», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 81-летнего москвича о краже денежных средств из квартиры. Потерпевший рассказал, что к нему домой пришли двое мужчин, которые предложили услуги по льготной замене газового оборудования в квартире. После их ухода пожилой человек обнаружил, что дверца шкафчика в комнате открыта, а заглянув внутрь, понял, что денежные средства пропали.С аналогичным заявлением в отдел полиции обратилась и 89-летняя жительница района, которая сообщила, что после ухода сотрудников газовой службы обнаружила пропажу денежных средств.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД на улице Главмосстроя задержали подозреваемых – 40 и 42-летних ранее судимых приезжих из ближнего зарубежья.Установлено, что пока один из злоумышленников расписывал преимущества нового газового оборудования пожилым людям, второй тайно проникал в комнаты и похищал денежные средства.Общий материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39