Канадские ученые опубликовали отчет о положительном влиянии периодических голодовок на здоровье людей, страдающих от диабета второго типа.

Канадские ученые опубликовали отчет о положительном влиянии периодических голодовок на здоровье людей, страдающих от диабета второго типа."Мы никогда не слышали о том, чтобы лечащие врачи всерьез пытались использовать голодовки в качестве терапии от диабета. Наши же опыты показывают, что периодические отказы от пищи – вполне эффективная и даже желательная стратегия действий", – рассказал один из исследователей Сулейман Фурмли. Результаты этого эксперимента приводит агентство .Ученые университета Торонто пригласили трех мужчин в возрасте от 40 до 70, страдающих тяжелыми формами диабета второго типа. До этого участники регулярно принимали инсулин, метформин и другие лекарства.Эксперимент длился около 10 месяцев, в течение которых двое мужчин должны были голодать через день, а третий – отказаться от пищи на целых три дня. Оказалось, что оба метода имели положительный результат. Все подопытные перестали принимать лекарства уже через месяц. Уровень глюкозы и инсулина опустился почти до уровня нормы, и мужчины похудели 10-18%.Однако канадские исследователи отмечают, что голодовку не следует считать эффективным средством борьбы с любой болезнью.