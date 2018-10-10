Певец Дима Билан уже больше недели путешествует по Непалу. Артист старается запечатлеть прекрасные пейзажи Гималайских гор и не только.

Певец Дима Билан уже больше недели путешествует по Непалу. Артист старается запечатлеть прекрасные пейзажи Гималайских гор и не только.Судя по аккаунту артиста в Instagram, отдых у Димы выдался очень насыщенным. Певец поднимался в горы, спускался на лодке по опасной реке, посетил местный рынок, храмовый комплекс, познакомился с местной флорой, фауной и окунулся в быт коренного населения непальской столицы Катманду.Все мало-мальски интересное Билан старается запечатлеть на фотокамеру. Как сообщил сам певец, чаще всего в объектив попадают местные бездомные псы, которых на здешних улицах пруд пруди, а также обнаглевшие от безнаказанности мартышки. К слову, обезьяны в Непале считаются священными животными. Поэтому их можно встретить на ступеньках, ведущих к храму Сваямбунатх, возведенному две тысячи лет назад в честь поклонения Будде.На одном из снимков поклонники заметили в руках у артиста огромный фотоаппарат. Многим стало интересно какой техникой пользуется звезда эстрады. Они были ошеломлены размерами камеры.“Дима, какой у тебя фотоаппарат и объектив? 🙏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Я с моей фотокамерой хотим на море 🌊, на дикий пляж”, “Дима, ты фотограф?”, “Я мечтаю накопить на фотокамеру и фотографировать, фотографировать, фотографировать 😄😄😄”, “Виктор побольше фотографий, мы будем оценивать, так и побываем в Непале”, “Обычно японцы ходят с такими длинными фотообъективами :-))”, “Моя мечта выглядит именно так как на вашем фото☺️фотоаппарат я и это буйство красок !!!!!!супер !!!!хороших кадров и впечатлений !!!”, “Дима , у вас Sony ( фотоаппарат) ! Как он вам ?! 😉”, “Мечтаю от таком же фотоаппарате, как у тебя)🙌”, “Дима, какой у тебя фотоаппарат и объектив? 🙏”, “Какой ты счастливчик🙏 побывать в Непале это счастье, пожалуйста побольше фоток если можно, природу, архитектуру ну и кухню конечно👍”, “Нифига себе агрегат, какой марки фотик?” – писали интернет-обыватели.Добавим, что этот отпуск Билана выдался очень экстремальным. Певец рассказал подписчикам, что во время занятий рафтингом случился опасный эпизод, ему пришлось спасать девушку из воды. "Спустился 25 километров по бурной реке Тришули. <...> Два часа спуска ! На одном из порогов англичанка выпала из лодки. Поймали!" – написал вокалист. Билан добавил: несмотря на то, что он насквозь промок, сохранил бодрость духа и остался доволен.