Ученые Университета Чжуншань пришли к печальным выводам. Они выяснили, что загрязненный воздух провоцирует этот вид онкологии.

Ученые Университета Чжуншань пришли к печальнымвыводам. Они выяснили, что загрязненный воздух провоцирует этот вид онкологии.Азиатскиеспециалисты заявили, что по уровню влияния вредоносные тяжелые металлы и выбросынефтехимических производств так же губительно влияют на организм человека, как курение,алкоголь, наркотики и вирусы. По их словам, это частицы PM2.5 или аэрозоли.Исследователи изучили материал, на протяжении десяти лет собранныйнесколькими крупнейшими больницами тайваньских земель. За это время к врачамобратились 1600 человек с раком полости рта, сообщает Journal of Investigative Medicine.Оказалось,что все эти пациенты жили в самых загрязненных районах. Частицы PM2.5 способныпроходить биологические рубежи и являются очень опасными для живого организма.По официальнымданным Всемирной организации здравоохранения, большая часть жителей городов дышитвоздухом с превышающей норму концентрацией вредных веществ. Сильнее всегопроблема выражена в странах третьего мира, где люди проживают в условияхвечного смога.Ранее американские ученые изучили влияние загрязнения воздуха частицами РМ2.5 напродолжительность жизни в 185 странах. Специалисты пришлик выводу, что антропогенное влияние человека на атмосферу сокращаетглобальную продолжительность жизни более чем на год.