Ученые Университета Чжуншань пришли к печальным
выводам. Они выяснили, что загрязненный воздух провоцирует этот вид онкологии.
Ученые Университета Чжуншань пришли к печальным
выводам. Они выяснили, что загрязненный воздух провоцирует этот вид онкологии.
Азиатские
специалисты заявили, что по уровню влияния вредоносные тяжелые металлы и выбросы
нефтехимических производств так же губительно влияют на организм человека, как курение,
алкоголь, наркотики и вирусы. По их словам, это частицы PM2.5 или аэрозоли.
Исследователи изучили материал, на протяжении десяти лет собранный
несколькими крупнейшими больницами тайваньских земель. За это время к врачам
обратились 1600 человек с раком полости рта, сообщает Journal of Investigative Medicine.
Оказалось,
что все эти пациенты жили в самых загрязненных районах. Частицы PM2.5 способны
проходить биологические рубежи и являются очень опасными для живого организма.
По официальным
данным Всемирной организации здравоохранения, большая часть жителей городов дышит
воздухом с превышающей норму концентрацией вредных веществ. Сильнее всего
проблема выражена в странах третьего мира, где люди проживают в условиях
вечного смога.
Ранее американские ученые изучили влияние загрязнения воздуха частицами РМ2.5 на
продолжительность жизни в 185 странах. Специалисты пришли
к выводу, что антропогенное влияние человека на атмосферу сокращает
глобальную продолжительность жизни более чем на год.