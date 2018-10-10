Анастасия Решетова высказалась
о будущих детях. Ведь слухи о том, что 22-летняя модель беременна от владельца
лейбла Black Star, не утихают.
Анастасия Решетова высказалась
о будущих детях. Ведь слухи о том, что 22-летняя модель беременна от владельца
лейбла Black Star, не утихают.
Поговаривают, что
избранницу Тимати якобы видели в перинатальном центре "Лапино", услугами
которого пользуются знаменитости. Решетова прокомментировала эту "новость".
"А зачем писать то, чего
не было? Перепутал может с кем-то? Сейчас, на первый взгляд, все девушки
похожи", – цитирует жгучую брюнетку StarHit.ru.
Анастасия призналась, что пока не знает, когда будет готова к рождению детей,
но уже уверена в том, что в будущем хочет стать многодетной матерью.
По словам девушки,
первым она ждет мальчика. "Мечтаю о четырех детях... Может быть, это будет
скоро. Когда решусь на этот шаг не знаю, мне надо реализовать все свои проекты",
– поделилась возлюбленная Тимати.
Кроме того, Анастасия рассказала, почему сейчас не носит
обручальное кольцо. Она заверила, что не рассталась с Тимати, а всего лишь отдала
украшение на чистку.
К дочери своего жениха Алисе Решетова относится с большим
уважением. По ее словам, девочка – не по годам развитый, умный, удивительный и
талантливый ребенок. Решетова не перестает говорить о том, что старается оберегать
личную жизнь от посторонних глаз.