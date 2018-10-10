Анастасия Решетова высказалась о будущих детях. Ведь слухи о том, что 22-летняя модель беременна от владельца лейбла Black Star, не утихают.

Анастасия Решетова высказаласьо будущих детях. Ведь слухи о том, что 22-летняя модель беременна от владельцалейбла Black Star, не утихают.Поговаривают, чтоизбранницу Тимати якобы видели в перинатальном центре "Лапино", услугамикоторого пользуются знаменитости. Решетова прокомментировала эту "новость"."А зачем писать то, чегоне было? Перепутал может с кем-то? Сейчас, на первый взгляд, все девушкипохожи", – цитирует жгучую брюнетку StarHit.ru.Анастасия призналась, что пока не знает, когда будет готова к рождению детей,но уже уверена в том, что в будущем хочет стать многодетной матерью.По словам девушки,первым она ждет мальчика. "Мечтаю о четырех детях... Может быть, это будетскоро. Когда решусь на этот шаг не знаю, мне надо реализовать все свои проекты",– поделилась возлюбленная Тимати.Кроме того, Анастасия рассказала, почему сейчас не носитобручальное кольцо. Она заверила, что не рассталась с Тимати, а всего лишь отдалаукрашение на чистку.К дочери своего жениха Алисе Решетова относится с большимуважением. По ее словам, девочка – не по годам развитый, умный, удивительный италантливый ребенок. Решетова не перестает говорить о том, что старается оберегатьличную жизнь от посторонних глаз.