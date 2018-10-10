Руководство Google Play приняло новую политику для разработчиков, которая призвана оградить магазин от шпионских программ. Согласно изменениям, перечисленным в Центре правил для разработчиков, в Google Play теперь запрещено выкладывать Android-приложения, которые необоснованно запрашивают доступ к звонкам и сообщениям.

Руководство Google Play приняло новую политику для разработчиков, которая призвана оградить магазин от шпионских программ. Согласно изменениям, перечисленным в "Центре правил для разработчиков", в Google Play теперь запрещено выкладывать Android-приложения, которые необоснованно запрашивают доступ к звонкам и сообщениям.Начиная с этой недели программам, которые по умолчанию не могут быть отнесены к типу помощников или обработчиков звонков и сообщений, запрещено запрашивать разрешения для СМС и списка вызовов. Исключения могут быть сделаны для отдельных Android-приложений, и при условии, что от этого зависит их работоспособность."Запрашивать разрешения можно только в том случае, если они необходимы для работы основных функций приложения, которые уже внедрены, — указано в правилах. — Запрещено использовать разрешения, дающие доступ к данным пользователя или устройства, для работы не заявленных, не внедренных или запрещенных функций".Помимо этого, разработчиков запретили "искажать информацию о приложениях и возрастной группе, для которой они предназначены", публиковать программы, "которые похищают данные, тайно записывают действия пользователя или другим образом вредят ему", а также приложения "предназначенные для сбора информации, а также коммерческое шпионское программное обеспечение". Функции отслеживания могут быть встроены только в программы, которые предназначаются для родительского или корпоративного контроля.∎Социальную сеть Google+ закроют читайте такжеИзменения касаются только фирменного магазина Google. Для сторонних магазинов, таких как Amazon Appstore, и Android в целом эти правила неприменимы.