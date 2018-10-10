Большой объект цилиндрической формы нашли на пляже жители американского штата Южная Каролина. Они уверены, что это обломки НЛО.

Большой объект цилиндрической формы нашли на пляже жители американскогоштата Южная Каролина. Они уверены, что это обломки НЛО.Объект попался в сети, которые защищают пляж от морскихживотных. Покрытый мягким, похожим на пенопласт материалом, он напоминает частькосмического корабля.Местные жители уверены, что это часть инопланетного корабля.С ними не согласны фанаты "Звездных войн" – они считают, что это однаиз секций "Звезды смерти". Более приземленные исследователи говорят одетали буя или дренажной системы.Обитатели расположенного неподалеку городка Чарльстон утверждают,что похожий предмет появился и на берегу острова Киава, отделенного от местакаролинской находи лишь узким проливом.Скептики, в свою очередь, не находят в объекте ничегоудивительного. Они утверждают, что это обломок какого-либо вооружения. Послеиспытаний, которые проводят военные, течение часто приносит такие предметы кпобережью Южной Каролины. Либо же на пляж выбросило обычный космический мусор.На днях Dni.Ru писали о том, как в Мехико веб-камеры засняли появление в небе неопознанного объекта. По мнению некоторых ученых, они получили "неопровержимое доказательство существования инопланетной жизни". Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале. На записи можно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе над мексиканским городом.