52-летний ранее судимый мужчина, представлявшийся в сети 19-летним молодым человеком, вел интимную переписку с шестью девочками в возрасте от 13 до 16 лет. Родители жертв педофила заметили неладное и сообщили в правоохранительные органы. Стражи порядка установили личность злоумышленника и пришли к нему домой.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего мужчину, подозревающегося в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.Как рассказали в ведомстве, "подозреваемый – семьянин, воспитывающий малолетнего ребенка, под вымышленным именем, представляясь 19-летним парнем, вел интернет-переписку с шестью девочками в возрасте от 13 до 16 лет, развращая несовершеннолетних, пересылал им интимные фото и совершил другие действия сексуального характера".Родители жертв заметили неладное и сообщили о происходящем стражам порядка, которые установили личность подозреваемого и пришли к нему домой."Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и похищение человека", — подчеркнули в СК РФ.В ходе обыска следователи изъяли компьютер, мобильный телефон и другие цифровые носители, принадлежащие подозреваемому.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.