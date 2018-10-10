Константин Мамаев продемонстрировал виртуозное владение родным языком. Выступая в защиту своего сына Павла, Мамаев-старший умудрился употребить нецензурные слова 28 раз.

Константин Мамаев продемонстрировал виртуозное владениеродным языком. Выступая в защиту своего сына Павла, Мамаев-старший умудрилсяупотребить нецензурные слова 28 раз.Отец и агент полузащитника "Краснодара" ПавлаМамаева бурно прокомментировал намерение футбольного клуба расторгнуть контрактс футболистом."Я им сказал: вы что, **** (блин), устроили, (имел) твою мать? Вы что устроили, ***(блин), черти, * (блин)? И с Монте-Карло, * (блин), устроили! Вы, * (блин), чтоделаете? Кого **** (волнует), человек в отпуске находится, * (блин)! Кого это**** (волнует), что они устроили сейчас, * (блин)? Как не стыдно вам, с...ка,чертям, * (блин), ** (долбаный) в рот! Как вам не стыдно, * (блин)! Гореть, *(блин), вам всем в аду, * (блин)!", – приводит монолог разъяренногородителя телеграм-канал "Мутко против".Константин Мамаев признался журналистам, что разговаривалгенеральным директором "Краснодара" Владимиром Хашигом. "И оннас послал демократично *****", – возмутился отец футболиста.Как писали Dni.Ru, футболисты в компании друзей утром 8 октября избили водителя ведущей Первого канала, который ожидал ее у гостиницы "Пекин". Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой.Затем хулиганы отправились на Большую Никитскую улицу, в "Кофеманию", где ввязались в драку с чиновниками Минпромторга. Сотрудник ведомства Денис Пак получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник – ушибы и синяки. Дебоширов накануне вызвали на допрос в полицию.Руководители команд уже заявили, что на сей раз не намерены "отмазывать" виновников скандала. Потерпевшие требуют для спортсменов-дебоширов максимального наказания.