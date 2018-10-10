Виктория Карасева прославилась на Доме-2 своими скандальными разборками с любимым мужчиной, но еще больше – когда попала в больницу с разрезанным осколком раковины мидии пищеводом. Что сейчас происходит в жизни женщины, точно не знают даже друзья.

Виктория Карасева прославилась на "Доме-2" своими скандальными разборками с любимым мужчиной, но еще больше – когда попала в больницу с разрезанным осколком раковины мидии пищеводом. Что сейчас происходит в жизни женщины, точно не знают даже друзья.Виктория (более известная как Тори) Карасева едва не умерла из-за злостчастного куска пиццы с морепродуктами. Тогда крошечный осколок раковины буквально разрезал пищевод звезды скандально известного телепроекта "Дом-2", в результате чего Карасева была срочно госпитализирована. Впоследствии женщина перенесла несколько операций, страшно похудела, но все же смогла выкарабкаться и даже засудила ресторан, который угостил ее смертельно опасным блюдом.После того, как Тори покинула телепроект, о ее жизни мало что известно. Как сообщала сама Карасева, в 2009 году она оформила развод с другим участником реалити-шоу Славой Дворецковым. С кем сейчас строит свою личную жизнь Виктория, остается только догадываться. Судя по фотографиям, опубликованным в официальном аккаунте, Карасева сошлась с некой темноволосой женщиной по имени Алена.Друг звезды скандального телепроекта Олег Городничий всерьез обеспокоен тем, как живет Карасева. "Виктория полностью отрезала себя от внешнего мира. Сейчас она поддерживает связь только с самими близкими людьми. В личной жизни Тори все сложно, она действительно рассталась со Славой и сейчас живет со своей подругой. Комментировать их отношения я не буду, но Тори ничего не скрывает и публикует содержательные фотографии в интернете", – цитирует Олега Городничего .По словам мужчины, Виктория Карасева проживает в Подмосковье. Какой-то конкретной работы у нее нет. "Живет в Пушкинском районе, в доме, который построила сама. После суда с рестораном ей достались деньги, на которые она сейчас и живет", – рассказал Городничий.