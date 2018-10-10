Уведомления уже получили жители Муромского, Селивановского, Гусь-Хрустального и Меленковского районов

Уведомления уже получили жители Муромского, Селивановского, Гусь-Хрустального и Меленковского районовСилами сотрудников ООО «ЭСВ» организованы рейды по неплательщикам за электроэнергию, в ходе которых должникам вручаются уведомления об ограничении электроснабжения. По состоянию на 9 октября подобные уведомления уже получили почти полторы тысячи злостных неплательщиков Муромского, Селивановского, Гусь-Хрустального и Меленковского районов Владимирской области.Если в течение октября 2018 года вопрос с задолженностью урегулирован не будет, то эти потребители будут обесточены уже в конце октября - начале ноября этого года.Стоит отметить, что при возникновении задолженности специалисты ООО «ЭСВ» сперва извещают абонента о необходимости погасить долг: созваниваются с неплательщиками, встречаются лично и обсуждают возможность урегулирования задолженности. Только при наличии задолженности, которая превышает двухмесячный размер платы, начисленной исходя из норматива потребленной электроэнергии, должникам направляются уведомления об ограничении энергоснабжения.Ранее за систематическую неоплату счетов и долги были отключены от электроснабжения жители:сел Якиманская Слобода, Борисоглеб, Стригино, Татарово, Булатниково и деревень Макаровка, Степаньково, Кольдино, Пестенькино, Валово, Зарослово и Ожигово Муромского района;деревень Никола-Ушна и Юромка Селивановского района;деревень Вашутино, Никулино, Лесниково и Мокрое, сел Колпь и Вешки, поселков Красное Эхо, Анопино, Великодворский и Мезиновский, а также города Курлово Гусь-Хрустального района;деревень Адино и Савково и села Урваново Меленковского района, а также города Меленки.Ограничение потребителей состоялось и в городе Муроме по улицам Ярославского, Первомайская, Свердлова, Ленинградская, Красноармейская, Коммунистическая, Стахановская, Вишневая.После оплаты долга электроснабжение было восстановлено двадцати потребителям.«Энергосбыт Волга» обращает внимание клиентов, что своевременная оплата потребленной электроэнергии является требованием законодательства Российской Федерации. Несвоевременная оплата приводит к начислению пени, ограничению режима потребления электрической энергии. Если должник продолжает игнорировать требования закона, взыскание производится через суд.На 9 октября 2018 года юристами ООО «ЭСВ» по Селивановскому, Муромскому, Гусь-Хрустальному и Меленковскому району в суд направлено более 240 исков на сумму свыше 1,7 млн. рублей.При этом, 102 судебных приказа о принудительном взыскании на сумму свыше 560 тыс. рублей вступили в законную силу и направлены в отдел судебных приставов.Управлением Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области регулярно проводятся рейды по проверке должников на предмет исполнения судебных решений. У судебных приставов есть дополнительные рычаги воздействия на злостных неплательщиков: аресты имущества, банковских счетов и удержание денег до полной выплаты долга. Также гражданину могут ограничить выезд за пределы РФ.Чтобы не доводить ситуацию до применения крайних мер, «Энергосбыт Волга» призывает клиентов производить оплату потребленной электроэнергии своевременно и в полном объеме.