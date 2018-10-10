После преступлений убийца имитировал их «жизнь», отправлял СМС с их телефона и отвечал на звонки

После преступлений убийца имитировал их «жизнь», отправлял СМС с их телефона и отвечал на звонкиАдыгейца, зарегистрированного в Гусь-Хрустальном районе, обвиняют в двойном убийстве, угоне, краже и поджоге. Об этом сообщает региональный СледКом.В начале этого года мужчина находился в деревне Вырытово Гусь-Хрустального района. Он зашел в гараж к соседу и попросил пенсионера отвезти его в город или одолжить ему зарядку для аккумулятора и насос. Но в гараж зашли жена пожилого мужчины и была против обеих идей. Начался конфликт. Обвиняемый нанес пенсионеру множественные ножевые удары. 71-летний местный житель скончался на месте.После этого убийца подошел к жене погибшего и с силой толкнул ее. Женщина упала и потеряла создание. Пенсионерка не подавала признаки жизни, и злоумышленник перенес ее тело в дом.Там он забрал сумку семейной пары, в которой были документы, банковская карта и мобильные телефоны. Мужчина угнал и их автомобиль.Также адыгеец нашел пин-код карты и начал снимать с нее деньги, похитив в общей сложности 280 тысяч рублей.В начале февраля мужчина вывез тело пенсионера в лес на границу с Рязанской областью. Угнанную машину поставил обратно в гараж, а затем в доме разжег печь и устроил пожар. Когда огонь распространяется по дому и пристройкам, убийца скрылся с места преступления.После преступлений мужчина имитировал «жизнь» убитых соседей, отправлял СМС с его телефона, отвечал на звонки, даже растапливал печь для придания видимости нахождения хозяев в доме. Эти действия создавали иллюзию, что пенсионеры живы.Благодаря кропотливой работе следователя и криминалиста, а также сотрудников уголовного розыска получилось выстроить истинную картину преступления. В мае убийцу задержали и заключили под стражу.