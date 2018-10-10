Убитая в подмосковном Архангельском Евгения Шишкина расследовала дело о контрабанде наркотиков. Подполковника МВД застрелили возле ее автомобиля.

Убитая в подмосковном Архангельском Евгения Шишкинарасследовала дело о контрабанде наркотиков. Подполковника МВД застрелили возлеее автомобиля.Шишкина вышла из подъезда своего дома в 6:20 утра 10октября. Как рассказал муж Евгении Олег, все произошло в считанные минуты. Онтакже собирался на работу – только выключил в квартире свет, запер двери ипоследовал за женой. Однако, подойдя к парковке, обнаружил тело Шишкиной в лужекрови.Как выяснилось, преступник выпустил в женщину две пули, одна попала вшею. Следователь скончалась на месте.Шишкина работала в Управлении на транспорте МВД по ЦФО ивела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями имошенничеством. На нее уже покушались в январе. Тогда подполковник успелазакрыться в квартире и ждала прибытия наряда полиции, а преступники тем временемподожгли ее автомобиль.После того покушения в Сети писали про взятки и чересчурбыстрый карьерный рост следователя. Однако никакого официального подтвержденияэти домыслы не нашли, так и оставшись сетевыми слухами.Тогда же родственники одного из фигурантов расследования,которое вела Евгения Шишкина, обращались в прокуратуру – они утверждали, чтоследователь требовала у них взятку. Однако проведенная проверка подтвержденийэтим обвинениям не нашла. Предполагается, что проблемы у подполковника МВД могливозникнуть из-за уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков, пишет"Коммерсант".Как сообщается насайте ГСУ СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).