Убитая в подмосковном Архангельском Евгения Шишкина
расследовала дело о контрабанде наркотиков. Подполковника МВД застрелили возле
ее автомобиля.
Убитая в подмосковном Архангельском Евгения Шишкина
расследовала дело о контрабанде наркотиков. Подполковника МВД застрелили возле
ее автомобиля.
Шишкина вышла из подъезда своего дома в 6:20 утра 10
октября. Как рассказал муж Евгении Олег, все произошло в считанные минуты. Он
также собирался на работу – только выключил в квартире свет, запер двери и
последовал за женой. Однако, подойдя к парковке, обнаружил тело Шишкиной в луже
крови.
Как выяснилось, преступник выпустил в женщину две пули, одна попала в
шею. Следователь скончалась на месте.
Шишкина работала в Управлении на транспорте МВД по ЦФО и
вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и
мошенничеством. На нее уже покушались в январе. Тогда подполковник успела
закрыться в квартире и ждала прибытия наряда полиции, а преступники тем временем
подожгли ее автомобиль.
После того покушения в Сети писали про взятки и чересчур
быстрый карьерный рост следователя. Однако никакого официального подтверждения
эти домыслы не нашли, так и оставшись сетевыми слухами.
Тогда же родственники одного из фигурантов расследования,
которое вела Евгения Шишкина, обращались в прокуратуру – они утверждали, что
следователь требовала у них взятку. Однако проведенная проверка подтверждений
этим обвинениям не нашла. Предполагается, что проблемы у подполковника МВД могли
возникнуть из-за уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков, пишет
"Коммерсант".
Как сообщается насайте ГСУ СК России по Московской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).