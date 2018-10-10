Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для пассажиров, сообщает "
" со ссылкой на заявление компании.
Теперь пользователи должны оплачивать доступ к бронированиям, выбрав один из двух видов: на день (149 рублей) или на месяц (199 рублей). При этом за поездки длиной менее 120 километров плата браться не будет.
В компании подчеркнули, что для автовладельцев сервис останется бесплатным. При этом там продолжат контролировать размер выплачиваемой водителю компенсации, позволяя ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, а не получать прибыль.