Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar стал платным для пассажиров, сообщает " " со ссылкой на заявление компании.

Теперь пользователи должны оплачивать доступ к бронированиям, выбрав один из двух видов: на день (149 рублей) или на месяц (199 рублей). При этом за поездки длиной менее 120 километров плата браться не будет.В компании подчеркнули, что для автовладельцев сервис останется бесплатным. При этом там продолжат контролировать размер выплачиваемой водителю компенсации, позволяя ему лишь частично покрывать свои транспортные расходы, а не получать прибыль.