Сегодня пользователи ВКонтакте смогут проверить, через сколько рукопожатий они знакомы с известными персонами. К своему 12-летию, которое отмечается 10 октября, компания запускает приложение Теория рукопожатий, а также проводит несколько других акций.

Сегодня пользователи ВКонтакте смогут проверить, через сколько рукопожатий они знакомы с известными персонами. К своему 12-летию, которое отмечается 10 октября, компания запускает приложение «Теория рукопожатий», а также проводит несколько других акций.Приложение «Теория рукопожатий» позволяет определить, какое количество друзей отделяет пользователя от знакомства со звездой. Игрок может построить связь до более чем 200 знаменитостей из различных сфер: блогеров, музыкантов, актёров, спортсменов, юмористов и бизнесменов, включая Хабиба Нурмагомедова, Наталью Водянову, Филиппа Киркорова и многих других. "Теория рукопожатий" доступна по ссылке vk.com/app6711649_-22822305.Кроме того, пользователи ВКонтакте могут отправить друзьям бесплатный подарок с праздничным котом Персиком — акция действует только 10 октября.ВКонтакте была основана в 2006 году. Каждый месяц ресурс посещают свыше 97 миллионов пользователей. Только в сентябре компания запустила платформу подкастов, обновила видеооплеер, представила программу VK Business и провела реформу приватности.