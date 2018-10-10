Непростая ситуация на Украине рассорила многих артистов. Есть Макаревич, Ахеджакова и Земфира, а есть Чичерина и Пореченков, которые находятся по другую сторону баррикад. Последние открыто поддерживают тех, кого в Незалежной считают террористами и сепаратистами.

Непростая ситуация на Украине рассорила многих артистов. Есть Макаревич, Ахеджакова и Земфира, а есть Чичерина и Пореченков, которые находятся по другую сторону баррикад. Последние открыто поддерживают тех, кого в Незалежной считают "террористами" и "сепаратистами".Михаил Пореченков не раз открыто выражал свою резку, принципиальную позицию по Крыму и даже стрелял (уверяя, что по мишеням и холостыми) из пулемета в зоне боевых действий на Донбассе. За это на Украине его обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории страны, завели уголовное дело и запретили въезд.А убийство главы непризнанной Донецкой республики Александра Захарченко артист счел личной трагедией. Теперь в связи со всем этим у него много проблем в работе."Меня стали снимать с ролей, – вздыхает артист, – уже с утвержденных проектов. Мне просто сообщают, что роль отдали другому человеку. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Потом я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на свои места. Что поделать".Но актера ситуация, когда из-за политики его вышвыривают с работы, не огорчает. Он был морально готов к этому и понимал, чем рискует. "Меня это не смущает .Значит, так надо" – цитирует артиста журналНапомним, что Пореченкова не хотят видеть не только на Украине. В 2014 году он оказался в черном списке еще в одной стране Европу. "Латвия последовательно будет продолжать свою политику в отношении тех, кто своим поступком подрывает принципы международного права. Пореченкова не ждут в Латвии", – сказал тогда глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Так же там под запретом находятся Валерия и Олег Газманов, хотя на Донбасс они и не ездили.