Америка сменит лицо в ООН. В отставку подала постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли. 9 октября Хейли встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы сделать это заявление. Отставка принята.

Америка сменит лицо в ООН. В отставку подала постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли. 9 октября Хейли встретилась с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома для того, чтобы сделать это заявление. Отставка принята.Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2018 г.Вопрос своей отставки Никки Хейли уже обсуждала с Трампом за неделю до официального объявление об этом, отмечает "Интерфакс". А первый разговор между Трампом и Хейли на эту тему состоялся еще полгода назад. При этом новость об отставке Хейли шокировала многих высокопоставленных политиков, которые занимаются внешними отношениями в трамповской администрации. Впрочем, покинет ООН Никки Хейли только в конце года. До этого у Трампа будет время подумать над кандидатурой ее сменщика.Хейли стала американским постоянным представителем при ООН в январе 2017 года. Она один из самых верных сторонников Трампа. До назначения в Нью-Йорк Никки Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины и была первой женщиной, которая заняла кресло губернатора в этом штате.Причины отставки Никки Хейли с поста постпреда США в ООН пока не называются.