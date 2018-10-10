Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике исполнилось три года. В честь дня рождения знаменитости закатили шумную вечеринку с аниматорами и живыми ламами.

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике исполнилось три года. В честь дня рождения знаменитости закатили шумную вечеринку с аниматорами и живыми ламами.В социальной сети Instagram в свободном доступе находятся фотографии и короткие видео с праздника, устроенного в честь трехлетия Вероники Николаевой. Так, сам отец именинницы опубликовал в своем аккаунте несколько снимков и роликов с вечеринки, в том числе и кадр, на котором запечатлен с Аллой Пугачевой.Примадонна выбрала для праздника лаконичный черный наряд. В той же цветовой гамме артистка нарядила и дочь Елизавету, которую вместе с сыном Гарри привела на торжество. Отметим, что не пропустил праздничный вечер и молодой супруги Примадонны, шоумен и телеведущий Максим Галкин.На своей страничке в стой же социальной сети артист опубликовал видео, на котором запечатлел танцующую Лизу и катающегося на живой ламе Гарри. Многочисленные поклонники осыпали комплиментами детей, отметив артистичность девочки и миловидность мальчика.Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые подписчики подняли настоящий скандал, выразив возмущение по поводу того, что на детский праздник привели животных, которые, по их мнению, могут страдать от громкой музыки и банального отсутствия воды. А еще злопыхателям не понравилось, что Лизу нарядили в черное платье, дескать, такой цвет не подходит для ребенка."Зачем ребенка наряжать в черный цвет, бред", "Бедные животные! Ради развлечения малолетних упыренышей над ними издеваются!", "да, мне чет тоже ламу жалко стало. Музыка так орет, животное в шоке... Ппц...", "На праздник, для ребенка, черное платье????", "Люди бесятся с жиру! Уже животных на дни рождения детей приводят! Еще слонов с жирафами приведите. Ребенку (Лизе) не идет черный цвет. Жутковато смотрится. Будто на похоронах", – так звучала лишь часть гневных комментариев.