Президент России поздравил бойца UFC с победой над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Встреча главы государства с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом состоялась в Ульяновске.

Президент России поздравил бойца UFC с победойнад ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Встреча главы государства с ХабибомНурмагомедовым и его отцом состоялась в Ульяновске.ВладимирПутин обратился к Абдулманапу Нурмагомедову с просьбой не строго наказыватьХабиба за драку после боя с соперником. Российский лидер добавил, чтодагестанский боец достойно и убедительно."Будупросить папу, чтобы не строго наказывал, потому что главную задачу решил", – цитируетПутина Life.ru. Президент отметил, что следил запоединком.Напомним, российский боецХабиб Нурмагомедов победил в схватке с Конором Макгрегором в бою на UFC 229. Всерешил удушающий прием, который боец применил к ирландцу.Затем Хабиб перелез стенкуоктагона, чтобы подраться со спарринг-партнером Макгрегора ДиллономДэвисом, который вне клетки оскорблял его. Затем завязалась массовая драка.Позже Нурмагомедов принес извинения за произошедшее и добавил, что отец накажетего за драку вне октагона.Как писали Dni.Ru, штраф за массовую потасовку после боя зазвание чемпиона UFC в легком весе составит примерно 250 тысяч долларов (около16,5 миллиона рублей). Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс, однако, скореевсего, его ждет дисквалификация на шесть месяцев. Россиянин не сможет проводитьбои на территории США. При этом Макгрегор уже потребовал реванша.