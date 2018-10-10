Президент России поздравил бойца UFC с победой
над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Встреча главы государства с Хабибом
Нурмагомедовым и его отцом состоялась в Ульяновске.
Президент России поздравил бойца UFC с победой
над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Встреча главы государства с Хабибом
Нурмагомедовым и его отцом состоялась в Ульяновске.
Владимир
Путин обратился к Абдулманапу Нурмагомедову с просьбой не строго наказывать
Хабиба за драку после боя с соперником. Российский лидер добавил, что
дагестанский боец достойно и убедительно.
"Буду
просить папу, чтобы не строго наказывал, потому что главную задачу решил", – цитирует
Путина Life.ru. Президент отметил, что следил за
поединком.
Напомним, российский боец
Хабиб Нурмагомедов победил в схватке с Конором Макгрегором в бою на UFC 229. Все
решил удушающий прием, который боец применил к ирландцу.
Затем Хабиб перелез стенку
октагона, чтобы подраться со спарринг-партнером Макгрегора Диллоном
Дэвисом, который вне клетки оскорблял его. Затем завязалась массовая драка.
Позже Нурмагомедов принес извинения за произошедшее и добавил, что отец накажет
его за драку вне октагона.
Как писали Dni.Ru, штраф за массовую потасовку после боя за
звание чемпиона UFC в легком весе составит примерно 250 тысяч долларов (около
16,5 миллиона рублей). Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс, однако, скорее
всего, его ждет дисквалификация на шесть месяцев. Россиянин не сможет проводить
бои на территории США. При этом Макгрегор уже потребовал реванша.