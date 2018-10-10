Стали известны подробности трагедии в подмосковном
Архангельском. О них рассказал супруг убитой сотрудницы Управления на
транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной.
Стали известны подробности трагедии в подмосковном
Архангельском. О них рассказал супруг убитой сотрудницы Управления на
транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной.
Убитый горем муж
сообщил, что обычно до автомобиля они идут вместе, но в злополучный момент по
нелепой случайности Евгения шла одна. Мужчина задержался, чтобы закрыть дверь и
выключить свет.
Подполковника МВД
застрелили возле ее машины. Подойдя к парковке, обнаружил тело красавицы-жены в
луже крови. "Я закрывал дверь, пошел следом за ней… Она умерла у меня на
руках. Она ничего не говорила, хрипела", – цитирует супруга погибшей Life.ru.
Известно, что Шишкина расследовала дело о контрабанде
наркотиков. На данный
момент следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы с
уверенностью говорить о связи убийства следователя по особо важным делам с ее работой.
"Преступление в отношении
сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной
деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее
производстве", – приводит заявление регионального управления Следственного
комитета России (СКР)
Напомним, Евгению Шишкину
убили утром 10 октября выстрелом в шею у подъезда своего дома. Изначально дело завели по
статье "Убийство", но потом переквалифицировали на статью "Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа".