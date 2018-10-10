Стали известны подробности трагедии в подмосковном Архангельском. О них рассказал супруг убитой сотрудницы Управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной.

Стали известны подробности трагедии в подмосковномАрхангельском. О них рассказал супруг убитой сотрудницы Управления натранспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной.Убитый горем мужсообщил, что обычно до автомобиля они идут вместе, но в злополучный момент понелепой случайности Евгения шла одна. Мужчина задержался, чтобы закрыть дверь ивыключить свет.Подполковника МВДзастрелили возле ее машины. Подойдя к парковке, обнаружил тело красавицы-жены влуже крови. "Я закрывал дверь, пошел следом за ней… Она умерла у меня наруках. Она ничего не говорила, хрипела", – цитирует супруга погибшей Life.ru.Известно, что Шишкина расследовала дело о контрабанденаркотиков. На данныймомент следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы суверенностью говорить о связи убийства следователя по особо важным делам с ее работой."Преступление в отношениисотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональнойдеятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в еепроизводстве", – приводит заявление регионального управления Следственногокомитета России (СКР)Напомним, Евгению Шишкинуубили утром 10 октября выстрелом в шею у подъезда своего дома. Изначально дело завели постатье "Убийство", но потом переквалифицировали на статью "Посягательство на жизнь сотрудникаправоохранительного органа".