Сеть фастфуда СушиWOK продолжает принимать заказы, заверили в службе доставки блюд еды. Претензий и жалоб к качеству продукции у клиентов нет, заверили в колл-центре компании.

Сеть фастфуда "СушиWOK" продолжает принимать заказы, заверили в службе доставки блюд еды. Претензий и жалоб к качеству продукции у клиентов нет, заверили в колл-центре компании.Ранее Роспотребнадзор проверил 108 ресторанов сети "СушиWOK" в Москве. Работа 63 ресторанов была приостановлена, сообщает РИА Новости. Сеть была оштрафована почти на полтора миллиона рублей из-за многочисленных санитарных нарушений. Всего было выписано 64 штрафа на сумму 1 миллион 486 миллионов рублей.Кроме того, проверка Роспотребнадзора выявило 496 килограммов продукции с истекшим сроком годности. Все эти продукты были уничтожены. В еде и продуктах сети были найдены тараканы, мухи, кишечная палочка и сальмонелла. Также претензии были высказаны к отсутствию вентиляции или неэффективной их работе, а также нарушения санитарных норм для предприятий, где готовятся продукты.В компании Яндекс.Еда сообщили, что в их системе в настоящий момент нет активных ресторанов "СушиWOK" в Москве. А в Delivery Club, которая выполняет доставку готовых блюд из ресторанов и кафе, пояснили, что информации о приостановке работы "СушиWOK" менеджеры им не передали.