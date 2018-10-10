В Японии продолжается чемпионат мира по волейболу среди женщин. Сборная России уступила матче второго этапа команде Италии с результатом 1:3.

В Японии продолжается чемпионат мира по волейболу среди женщин. Сборная России уступила матче второго этапа команде Италии с результатом 1:3.Россиянки выиграли первую партию 25:22, но уступили в трех следующих 20:25, 18:25, 22:25. Итальянки выиграли третий матч на втором групповом этапе и вышли в "Финал шести".Россиянки потерпели первое поражение втором групповом этапе. Наша команда занимает четвертое место в группе. В финал шести выйдут первые три команды группы F. Следующий матч россиянки сыграют со сборной Китая. Китаянки идут третьими.