Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на теннисном турнире в австрийском Линце. 23-летняя россиянка одержала победу над представительницей Чехии Катериной Синяковой, являющейся 33-й ракеткой мира.

Российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на теннисном турнире в австрийском Линце. 23-летняя россиянка одержала победу над представительницей Чехии Катериной Синяковой, являющейся 33-й ракеткой мира.Занимающая 119-ю позицию в мировом рейтинге Александрова выиграла поединок первого круга по итогам двух сетов – итоговый счет 7:5, 6:0 в пользу россиянки. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут.За путевку в четвертьфинал Александрова поборется со шведской соперницей Юханной Ларссон. Игра состоится 11-го октября.