Стали известны неприятные факты из прошлого финалиста шоу Замуж за Бузову, сыровара Дениса Лебедева. Мужчина разорил свою бывшую жену.

Сталиизвестны неприятные факты из прошлого финалиста шоу "Замуж за Бузову", сыровараДениса Лебедева. Мужчина разорил свою бывшую жену.Отэкс-супруги Анны у Лебедева подрастает сын Ваня. Брат женщины Алексей сообщил, что Денис разорил ее, оставив Аннуу разбитого корыта. По его словам, до знакомства с будущим мужем она была богатойдевушкой."Если написать, сколькоон махинаций проворачивал… хватит на целую книгу… Съездилана Кипр, где открыла завод (сыроваренный – прим. ред.). Купила всематериалы и нужное помещение. А он всех коллег и друзейперекидал и ее тоже… Осталась с кучей долгов и кредитов", —цитирует Алексея портал Super. Мужчина добавил, что Анна взяла миллион рублейв банке, а Денис по доверенности продал машину ее матери иприобрел себе новый автомобиль.Потом супругиразвелись, и бывшей жене Лебедева пришлось выплачивать половину стоимостиэтой машины. Кроме того, брат Анны заявил, что на Кипре мужчину из-занаркотиков искала полиция. Алексей подчеркнул, что финалиста шоу Бузовой надоопасаться.Примечательно, что ранее сам Лебедев намекнул, что расстался споющей ведущей, но она помогла ему встретить любовь. Согласно слухам,Ольга якобы отвергла сыровара, но свела его со своей подругой ОлейДесятовской.Напомним, Бузовадва месяца искала себе на проекте жениха. В итоге в финале оказался только Денис Лебедев, а Александр Гринев и Сергей Зеленский были вынуждены уйти домой.