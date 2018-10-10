Чрезвычайное происшествие в аэропорту Якутска. Самолет Sukhoi SuperJet при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несколько пассажиров пострадали.

Чрезвычайное происшествие в аэропорту Якутска. Самолет SukhoiSuperJet при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несколькопассажиров пострадали.Лайнер Sukhoi SuperJet авиакомпании "Якутия"следовал рейсом 414 из Улан-Удэ. После посадки воздушное судно проехало местоповорота и съехало с полосы. На борту воздушного судна находился 91 пассажир ипять членов экипажа.Пассажиров пришлось эвакуировать по надувному трапу. Ксчастью, обошлось без жертв. Четверым пассажирам потребовалась медицинскаяпомощь, средин пострадавших – трехмесячный ребенок.Как выяснилось, у лайнера повреждена задняя стойка шасси. Наместе происшествия работают. Из самолета разлился керосин, поле пришлосьочищать от топлива. Из-за ЧП аэропорт был закрыт, ближайшие рейсыперенаправлены на запасной аэропорт Чульман Нерюнгринского района, передает .Позже стало известно, что якутский аэропорт открылся длявылета самолетов. Продолжается эвакуация самолета со взлетно-посадочной полосы.О времени открытия воздушной гавани на прием лайнеров власти сообщатдополнительно.В соцсетях тем временем публикуют видео с места ЧП. Видно,что машина буквально легла на брюхо из-за поломки основных опор шасси. Очевидцысообщают, что из баков самолета течет топливо, пишетКак сообщалось, во время аварии пострадал 3-месячный ребенок. Малышу на голову упала сумка. Ребенка обследовали врачи, малыш с родителями уже дома.