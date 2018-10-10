Чрезвычайное происшествие в аэропорту Якутска. Самолет Sukhoi
SuperJet при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несколько
пассажиров пострадали.
Чрезвычайное происшествие в аэропорту Якутска. Самолет Sukhoi
SuperJet при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несколько
пассажиров пострадали.
Лайнер Sukhoi SuperJet авиакомпании "Якутия"
следовал рейсом 414 из Улан-Удэ. После посадки воздушное судно проехало место
поворота и съехало с полосы. На борту воздушного судна находился 91 пассажир и
пять членов экипажа.
Пассажиров пришлось эвакуировать по надувному трапу. К
счастью, обошлось без жертв. Четверым пассажирам потребовалась медицинская
помощь, средин пострадавших – трехмесячный ребенок.
Как выяснилось, у лайнера повреждена задняя стойка шасси. На
месте происшествия работают. Из самолета разлился керосин, поле пришлось
очищать от топлива. Из-за ЧП аэропорт был закрыт, ближайшие рейсы
перенаправлены на запасной аэропорт Чульман Нерюнгринского района, передает .
Позже стало известно, что якутский аэропорт открылся для
вылета самолетов. Продолжается эвакуация самолета со взлетно-посадочной полосы.
О времени открытия воздушной гавани на прием лайнеров власти сообщат
дополнительно.
В соцсетях тем временем публикуют видео с места ЧП. Видно,
что машина буквально легла на брюхо из-за поломки основных опор шасси. Очевидцы
сообщают, что из баков самолета течет топливо, пишет
Как сообщалось, во время аварии пострадал 3-месячный ребенок. Малышу на голову упала сумка. Ребенка обследовали врачи, малыш с родителями уже дома.