Русская модель и ее избранник, актер Брэдли Купер купили шикарный дом в Нью-Йорке. Недвижимость площадью в 370 квадратных метров стоит 13,5 миллионов долларов.

Русская модель и ее избранник, актер Брэдли Купер купили шикарный дом вНью-Йорке. Недвижимость площадью в 370 квадратных метров стоит 13,5 миллионов долларов.Дом, которым обзавелисьлюбовники, поистине – настоящая мечта. Шесть спален, четыре ванные комнаты, дведетские, просторная веранда, гостиная с камином, огромный сад с обеденнымстолом и винный погреб на тысячу бутылок говорят о том, что у Шейк и Купера –большие планы на долгую и счастливую совместную жизнь.Несмотря на гуляющие поСети слухи о расставании звезд, модель и голливудский артист всем недругамназло демонстрируют семейную идиллию. Поговаривали, что модель беременна вторыммалышом, но пока эта информация так и не подтвердилась, сообщает сайтОтметим, доныне Куперпроживал в доме в Пасифик Палисейдс за четыре миллиона долларов. В обителихолостяка ничего не было предназначено для того, чтобы жить там вместе сребенком.Из-за этого, когда уИрины и Брэдли родилась дочь Лея, пришлось срочно вызывать специалистов, чтобыобезопасить жилище. Все в порядке с охраной будет и в новом особняке пары.Напомним, модель иартист встречаются уже более трех лет. Они уже воспитывают общую дочь, однакоузаконить свои отношения не торопятся. Поклонники звездной парочки ждут недождутся, когда отгремит свадьба звезд, но те, кажется, не стремятся ихпорадовать.