Русская модель и ее избранник, актер Брэдли Купер купили шикарный дом в
Нью-Йорке. Недвижимость площадью в 370 квадратных метров стоит 13,5 миллионов долларов.
Русская модель и ее избранник, актер Брэдли Купер купили шикарный дом в
Нью-Йорке. Недвижимость площадью в 370 квадратных метров стоит 13,5 миллионов долларов.
Дом, которым обзавелись
любовники, поистине – настоящая мечта. Шесть спален, четыре ванные комнаты, две
детские, просторная веранда, гостиная с камином, огромный сад с обеденным
столом и винный погреб на тысячу бутылок говорят о том, что у Шейк и Купера –
большие планы на долгую и счастливую совместную жизнь.
Несмотря на гуляющие по
Сети слухи о расставании звезд, модель и голливудский артист всем недругам
назло демонстрируют семейную идиллию. Поговаривали, что модель беременна вторым
малышом, но пока эта информация так и не подтвердилась, сообщает сайт
Отметим, доныне Купер
проживал в доме в Пасифик Палисейдс за четыре миллиона долларов. В обители
холостяка ничего не было предназначено для того, чтобы жить там вместе с
ребенком.
Из-за этого, когда у
Ирины и Брэдли родилась дочь Лея, пришлось срочно вызывать специалистов, чтобы
обезопасить жилище. Все в порядке с охраной будет и в новом особняке пары.
Напомним, модель и
артист встречаются уже более трех лет. Они уже воспитывают общую дочь, однако
узаконить свои отношения не торопятся. Поклонники звездной парочки ждут не
дождутся, когда отгремит свадьба звезд, но те, кажется, не стремятся их
порадовать.