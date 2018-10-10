Солист скандально известной группы Ленинград Сергей Шнуров обнародовал фотографию, на которой продемонстрировал синяк под глазом. Многочисленные поклонники пришли в ужас от увиденного.

Солист скандально известной группы "Ленинград" Сергей Шнуров обнародовал фотографию, на которой продемонстрировал синяк под глазом. Многочисленные поклонники пришли в ужас от увиденного.К вящей радости поклонников и журналистов Сергей Шнуров восстановил свою страничку в социальной сети Instagram. Скандально известный исполнитель опубликовал пока лишь две фотографии, причем свежая буквально ошеломила подписчиков.На снимке артист демонстрирует внушительный синяк под глазом. В стихотворной форме, с применением нецензурной лексики Шнуров рассказал, что якобы стал жертвой подписчика, которому не понравилось, что певец удалил все публикации в аккаунте. "Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно", – завершил свой пост Шнуров.Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к фотографии артиста. "Ух ты ,боже", "Последнее дело бить тех кто постоять за себя не может. Это провокация. Сейчас раздуют (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ну, вот все на своих местах, а то последнее время какие-то метаморфозы с Вами происходили!", "пивной макияж?", "Блиин, выздоравливай!!!", "Очень сочувствую !" – прокомментировали расстроенные поклонники.Ранее ходили слухи, что Сергей Шнуров подчистил свой аккаунт в пику бывшей жене Матильде, которая до недавнего времени тоже совершала различные манипуляции со своей страничкой в той же социальной сети. А недавно Матильда дала откровенное интервью после развода с Сергеем Шнуровым.Проанализировав 11 лет совместной жизни, женщина сделала вывод, что они с Сергеем прошли разные стадии и изменили друг друга, причем, по мнению Матильды, в лучшую сторону.