Музыкант снова решил вступить в законный
брак. Это подтвердили близкие к группе Ленинград источники.
Музыкант снова решил вступить в законный
брак. Это подтвердили близкие к группе "Ленинград" источники.
Сергея Шнурова заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английской
набережной Санкт-Петербурга 10 октября.
Оказывается, еще на прошлой
неделе певец объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводил
словами: "Жизнь меня ничему не учит", сообщает "Фонтанка". По данным близких к "Ленинграду"
собеседников, поведение музыканта в последнее время было странным, а события
развивались стремительно.
Ранее Шнурова заметили на стадионе на
Крестовском острове в компании эффектной блондинки, с ней же он был
на гастролях в Сочи. Журналисты все-таки выяснили, кем же является будущая
жена певца.
Дама, которую Сергей
Шнуров представлял ране на публике как "поэтессу Варвару",
оказалась 27-летней дочерью уральского бизнесмена, выпускницей МГУ Ольгой
Абрамовой. Про избранницу музыканта известно, что она изучала историю
искусств в Лондоне и встречалась с миллионером Русланом Фахриевым, а также
крутила роман с сыном владельца "М-Видео" Ларри Зайонцем.
Напомним, официальный развод певца
с женой Матильдой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера
"Ленинграда", было принято "с большим сожалением, но любовью и благодарностью
друг к другу".