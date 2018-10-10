Музыкант снова решил вступить в законный брак. Это подтвердили близкие к группе Ленинград источники.

Музыкант снова решил вступить в законныйбрак. Это подтвердили близкие к группе "Ленинград" источники.Сергея Шнурова заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английскойнабережной Санкт-Петербурга 10 октября.Оказывается, еще на прошлойнеделе певец объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводилсловами: "Жизнь меня ничему не учит", сообщает "Фонтанка". По данным близких к "Ленинграду"собеседников, поведение музыканта в последнее время было странным, а событияразвивались стремительно.Ранее Шнурова заметили на стадионе наКрестовском острове в компании эффектной блондинки, с ней же он былна гастролях в Сочи. Журналисты все-таки выяснили, кем же является будущаяжена певца.Дама, которую СергейШнуров представлял ране на публике как "поэтессу Варвару",оказалась 27-летней дочерью уральского бизнесмена, выпускницей МГУ ОльгойАбрамовой. Про избранницу музыканта известно, что она изучала историюискусств в Лондоне и встречалась с миллионером Русланом Фахриевым, а такжекрутила роман с сыном владельца "М-Видео" Ларри Зайонцем.Напомним, официальный развод певцас женой Матильдой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера"Ленинграда", было принято "с большим сожалением, но любовью и благодарностьюдруг к другу".