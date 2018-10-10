Октябрьский районный суд признал обыск законным

Октябрьский районный суд признал обыск законнымПоявилась новая информация по делу владимирского прокурора Ильи Копытина, которого подозревают в коррупции. Региональный СледКом рассказал, что их сотрудники совместно с оперативниками ФСБ провели обыск в квартире мужчины. Произошло это 9 октября, в тот же день, когда против прокурора возбудили уголовное дело.А 10 числа Октябрьский районный суд признал обыск законным, сообщила пресс-служба Следственного комитета.Однако прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин пытается отменить постановление о возбуждении уголовного дела на Илью Копытина. Он акцентировал внимание на «грубейших», по его словам, нарушениях уголовно-процессуального законодательства со стороны СК. Следственный комитет же готов обжаловать действия Пантюшина в вышестоящих инстанциях.Кстати, что Игорь Пантюшин и Илья Копытин оба приехали в 33 регион из Липецка.