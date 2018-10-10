Обыск провели законно. Сегодня Октябрьский суд вынес соответствующее постановление. Речь идет об обыске в квартире прокурора города Владимира. Напомним, он подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении Юрия Копытина следователи возбудили уголовное дело. Накануне следователь по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области при оперативном сопровождении УФСБ России провел обыск в квартире Копытина.

Обыск провели законно. Сегодня Октябрьский суд вынес соответствующее постановление. Речь идет об обыске в квартире прокурора города Владимира. Напомним, он подозревается в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении Юрия Копытина следователи возбудили уголовное дело. Накануне следователь по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области при оперативном сопровождении УФСБ России провел обыск в квартире Копытина. В этот же день следователь уведомил об этом суд. И сегодня суд признал следственные действия законными. Удалось ли найти следователям какие-то документы или вещи, которые могут повлиять на ход следствия, пока неизвестно.