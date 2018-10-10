Застрелена следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина. Убийство было совершено утром около дома следователя в Красногорском районе Подмосковья. Мотивом могла быть профессиональная деятельность убитой.

Стали известны подробности убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной, сообщает ТАСС. Убийство было совершено утром около дома следователя в Красногорском районе Подмосковья.Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что преступление произошло 10 октября, около 7 утра. Неизвестный выстрелил в вышедшую из подъезда женщину, она скончалась от полученного ранения в шею. "С места происшествия изъята одна гильза и одна пуля", — сообщила Врадий.Потерпевшая являлась подполковником полиции и старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.По предварительным данным, мотивом для убийства подполковника полиции стала ее профессиональная деятельность, в частности, дело, связанное с поставкой наркотиков. На погибшую уже однажды совершалось покушение: неизвестные сожгли Lexus Шишкиной. Женщина сразу сообщила об этом правоохранительным органам.Тело следователя обнаружил супруг на парковке рядом с ее автомобилем.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.