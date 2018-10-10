Составители Оксфордского словаря, по всей видимости, не зря просили молодежь помочь им в этом непростом деле. Отныне в английском языке официально есть прилагательные тарантиновский (tarantinoesque), (тарантиновский) и линчевский (lynchian).

Составители Оксфордского словаря, по всей видимости, не зря просили молодежь помочь им в этом непростом деле. Отныне в английском языке официально есть прилагательные "тарантиновский" ("tarantinoesque"), ("тарантиновский") и "линчевский" ("lynchian"), сообщает CoS.У каждого из новых слов, включенных в словарь, появилось описание. Так, словом "тарантиновский" можно описать фильм, в котором есть яркие сцены насилия, киноцитаты, сатира и нелинейный сюжет. "Линчевскими" называют сюрреалистические и зловещие ленты, в которых мистика проникает в повседневность.Также Оскфордский словарь пополнился такими словами, как: "spielbergian", "herzogian" ("херцоговский"), "kubrickian" ("кубриковский"), "godardian" ("годаровский"), "bergmanesque" ("бергмановский").Среди других кинематографических терминов, включенных в этом году в словарь, оказались: "Oscar bait" ("Оскар-байт") — фильм, который снимают с расчетом на получение "Оскара", "scream queen" ("королева крика"), "shaky cam" ("трясущаяся камера") и другие.Всего в Оксфордский словарь 2018 года вошло 1,4 тысячи новых слов.