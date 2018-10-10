Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, якобы следили за бывшим полковником ГРУ еще в 2014 году в Чехии.

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, якобы следили за бывшим полковником ГРУ еще в 2014 году в Чехии, сообщает пражский Радиожурнал.Как утверждают журналисты со ссылкой на свои источники в спецслужбах, Петров и Боширов посетили Чехию именно тогда, когда там же должен был находиться и сам Сергей Скрипаль для встречи с чешскими офицерами, которым помогал с обнаружением возможных российских шпионов."Это выглядит так, что россияне имели специальную группу и следили за Скрипалем задолго до попытки его убийства", — объясняет пражский Радиожурнал.По данным издания, пребыванием обоих россиян в Чехии позднее занимались как здешние спецслужбы, так и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП). Правда, комментировать эту информацию в Службе безопасности и Нацуправлении по борьбе с оргпреступностью не стали, передает РИА Новости.5 октября прокуратура Великобритании предъявила Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Британские власти убеждены, что россияне являются сотрудниками ГРУ. А сайт Bellingcat раньше утверждал, что узнал настоящее имя Александра Петрова — якобы это 39-летний офицер российской военной разведки Александр Мишкин.В России неоднократно опровергали все обвинения, выдвигаемые в связи с отравлением Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. По мнению президента РФ Владимира Путина, очередной шпионский скандал искусственно раздувается. Путин считает бредом версию британских властей, подчеркивая, что "никому не нужно" было травить Скрипаля.Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором опровергли высказанные в их адрес обвинения и рассказали, что посещали Солсбери в качестве туристов.