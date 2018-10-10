"Водитель автомобиля совершил наезд на женщину с 5-летним ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"В конце сентября в вечернее время напротив дома 30 по улице Крылатские Холмы произошло ДТП. Водитель автомобиля, следуя со стороны Крылатской улицы в сторону улицы Крылатские Холмы, совершил наезд на женщину с 5-летним ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как установлено, водитель вышел из автомобиля, поочередно перенес лежавших на асфальте женщину и ее внука на обочину, а затем скрылся с места совершения ДТП.Сотрудники ГИБДД установили машину и задержали водителя. В отношении 59-летнего жителя города Москвы составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7 и 12.27 КоАП РФ.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк