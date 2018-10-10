Представители Йоркского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько лиц человек может удерживать в голове одновременно. В проекте участвовали 25 человек, опросив которых, ученые пришли к достаточно неожиданному выводу.

Представители Йоркского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько лиц человек может удерживать в голове одновременно. В проекте участвовали 25 человек, опросив которых, ученые пришли к достаточно неожиданному выводу, сообщает RSPB.Cначала психологи попросили испытуемых в течение часа вспоминать лица знакомых, а затем незнакомых людей, к примеру, звезд, артистов, политиков, музыкантов и просто встреченных по дороге на работу пассажиров общественного транспорта.Кроме того, некоторым участникам исследования показали фотографии 3,5 тысячи знаменитостей, которых те могли знать, но не вспомнить сразу."Таким образом, мы пришли к выводу, что человек в среднем состоянии удерживать в голове до 5 тысяч лиц людей, которых он видел как минимум один раз", — рассказал глава проекта Роб Джекинс.Ученый добавил, что результаты работы его команды могут быть полезны специалистам, работающим в сфере безопасности и идентификации лиц, например, в аэропортах и на вокзалах.