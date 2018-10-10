К административной ответственности привлечены 8796 водителей такси, что составляет 55% от общего числа проверенных транспортных средств...

Госавтоинспекция города Москвы совместно с заинтересованными службами и ведомствами столицы провела комплекс мероприятий, направленных на проверку легковых автомобилей такси.В рамках мероприятия основное внимание дорожные полицейские уделяли пресечению правонарушений в сфере пассажирских перевозок, незаконному использованию атрибутики такси. Также инспекторы ГИБДД осуществляли контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения. Кроме того, проведены проверки по фактам своевременности оплаты административных штрафов и правомерности осуществления деятельности.По итогам мероприятия сотрудниками столичной Госавтоинспекции было проверено 16015 легковых автомобилей такси.К административной ответственности привлечены 8796 водителей такси, что составляет 55% от общего числа проверенных транспортных средств.Такая мера обеспечения, как помещение транспортных средств на специализированные стоянки, применялась в отношении 125 автомобилей. Среди водителей выявлено 3 лица, находившихся в розыске. Также изъято 3 поддельных водительских удостоверения.Данное мероприятие проведено столичной Госавтоинспекцией с целью обеспечения безопасности при перевозке пассажиров, приведения деятельности перевозчиков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в данной сфере, а также обеспечения безопасности дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81