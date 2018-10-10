Дорожные полицейские посещают детские сады и школы, чтобы рассказать учащимся о важности соблюдения Правил дорожного движения...

Во всех округах города Москвы сотрудники ГИБДД проводят лекции, мастер-классы и квесты, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Дорожные полицейские посещают детские сады и школы, чтобы рассказать учащимся о важности соблюдения Правил дорожного движения. Так, инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пришли в гости к дошколятам ГБОУ «Школа № 2127» с полезными подарками. Полицейские рассказали о значимости светоотражающих элементов. Малыши узнали, насколько важно быть заметным при пересечении проезжей части в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Они с удовольствием надели световозвращающие подвески и пообещали автоинспекторам быть внимательными на дорогах и улицах.Также сотрудники Госавтоинспекции Восточного округа столицы побывали с увлекательной лекцией в ГБОУ «Школа № 1360». Ученики закрепили собственные знания в области Правил дорожного движения, а также поделились собственными историями и задавали вопросы, связанные со спорными ситуациями на дороге. В завершение увлекательной беседы инспекторы ГИБДД вручили детям стильные светоотражающие браслеты, которые помогут им стать более заметными для водителей.Автонспекторы 4 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели для учащихся ГБОУ «Школа № 224» викторину в рамках обучения безопасному поведению на проезжей части. В соревнованиях приняли участие 4-6 классы. Дети демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи, знания названий и назначений дорожных знаков. Фигурное вождение велосипеда оказалось одним из сложнейших испытаний, однако, ребята справились с ним на «отлично». В завершение веселых и познавательных мероприятий автоинспекторы вручили победителям грамоты и полезные подарки.В конце каждой из встреч ребята благодарили сотрудников Госавтоинспекции и обещали напоминать родителям о важности соблюдения Правил дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81